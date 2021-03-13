Один человек погиб в результате пожара на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы в результате пожара в многоэтажном доме погиб один человек и ещё один пострадал. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.

«13 марта в 07:35 поступило сообщение о возгорании по адресу набережная Новикова-Прибоя, дом 9. Пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в 16-этажном жилом здании», — проинформировали в МЧС.

Как отмечается, в 08:49 пожар был ликвидирован.

По данным ведомства, в результате пожара пострадали два человека, один из которых скончался.

Ранее в селе Николаевском Улётовского района в Забайкальском крае в результате пожара в частном доме погибли два человека.