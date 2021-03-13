Летевший в Новосибирск самолёт сел в Тюмени из-за неисправности

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Пассажирский самолёт, выполнявший рейс Москва — Новосибирск, совершил посадку в Тюмени, по предварительным данным, из-за технической неисправности. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Летевший в Новосибирск самолёт сел в Тюмени из-за неисправности
  • globallookpress.com
  • © Bayne Stanley

«Рейс Москва — Новосибирск. В 06:20 посадка в Тюмени. Посадка благополучная», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительной информации, произошёл отказ второго двигателя.

Как уточняется, на борту самолёта находились 197 пассажиров и семь членов экипажа.

Транспортная прокуратура проводит проверку.

В феврале самолёт, выполнявший рейс в Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт Тюмени в связи с технической неисправностью.

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