Летевший в Новосибирск самолёт сел в Тюмени из-за неисправности
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«Рейс Москва — Новосибирск. В 06:20 посадка в Тюмени. Посадка благополучная», — приводит ТАСС сообщение.
По предварительной информации, произошёл отказ второго двигателя.
Как уточняется, на борту самолёта находились 197 пассажиров и семь членов экипажа.
Транспортная прокуратура проводит проверку.
В феврале самолёт, выполнявший рейс в Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт Тюмени в связи с технической неисправностью.