Летевший в Новосибирск самолёт сел в Тюмени из-за неисправности

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс Москва — Новосибирск, совершил посадку в Тюмени, по предварительным данным, из-за технической неисправности. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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«Рейс Москва — Новосибирск. В 06:20 посадка в Тюмени. Посадка благополучная», — приводит ТАСС сообщение. По предварительной информации, произошёл отказ второго двигателя. Как уточняется, на борту самолёта находились 197 пассажиров и семь членов экипажа. Транспортная прокуратура проводит проверку. В феврале самолёт, выполнявший рейс в Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт Тюмени в связи с технической неисправностью.