Летевший в Ханты-Мансийск самолёт вернулся в Тюмень из-за неисправности
- РИА Новости
Об этом информирует Уральская транспортная прокуратура.
«Рейс вылетел по расписанию в 07:45 (05:45 мск), возвращён в аэропорт Рощино. Причина возврата воздушного судна — техническая неисправность», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что на рейс зарегистрировано 55 пассажиров, в том числе шесть детей.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.
Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку в связи с задержкой авиарейса из Санкт-Петербурга на Занзибар.