Летевший в Ханты-Мансийск самолёт вернулся в Тюмень из-за неисправности

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Самолёт, выполнявший рейс в Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт Тюмени в связи с технической неисправностью.
Летевший в Ханты-Мансийск самолёт вернулся в Тюмень из-за неисправности
  • РИА Новости

Об этом информирует Уральская транспортная прокуратура.

«Рейс вылетел по расписанию в 07:45 (05:45 мск), возвращён в аэропорт Рощино. Причина возврата воздушного судна — техническая неисправность», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что на рейс зарегистрировано 55 пассажиров, в том числе шесть детей.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку в связи с задержкой авиарейса из Санкт-Петербурга на Занзибар.

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