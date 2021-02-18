Прокуратура взяла на контроль ситуацию с рейсом из Петербурга на Занзибар
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав 332 пассажиров по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург — Занзибар», — заявили в ведомстве.
По предварительной информации, рейс задержали из-за технической неисправности самолёта Boeing 767.
Отмечается, что в аэропорт Пулково выехал сотрудник прокуратуры для контроля отправления резервного самолёта и приёма обращений пассажиров.
В январе Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возвращения в аэропорт Пулково самолёта, выполнявшего рейс в Москву, из-за технической неисправности.