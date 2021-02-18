Прокуратура взяла на контроль ситуацию с рейсом из Петербурга на Занзибар

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Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой авиарейса из Санкт-Петербурга на Занзибар.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с рейсом из Петербурга на Занзибар
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав 332 пассажиров по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург — Занзибар», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, рейс задержали из-за технической неисправности самолёта Boeing 767.

Отмечается, что в аэропорт Пулково выехал сотрудник прокуратуры для контроля отправления резервного самолёта и приёма обращений пассажиров.

В январе Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возвращения в аэропорт Пулково самолёта, выполнявшего рейс в Москву, из-за технической неисправности.

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