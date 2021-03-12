Вышел новый эпизод программы «Мардан Бой»
В ходе программы они обсудили историю создания ВШЭ, скандальные увольнения преподавателей из университета, а также то, каким должно быть современное образование.
Вместе с этим журналист попытался побеседовать с проректором на тему финансирования вуза.
«А у нас тема была заявлена — молодёжная политика. Вы нас лучше спросите, как мы зарабатываем и сколько мы зарабатываем», — отвечала Касамара на вопрос Мардана о размере госфинансирования ВШЭ.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о предстоящей комплексной оценке ректоров российских высших учебных заведений.