Вышел новый эпизод программы «Мардан Бой»

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На RT Россия вышел новый эпизод программы «Мардан Бой». Гостем журналиста Сергея Мардана стала проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара.
Вышел новый эпизод программы «Мардан Бой»

    В ходе программы они обсудили историю создания ВШЭ, скандальные увольнения преподавателей из университета, а также то, каким должно быть современное образование.

    Вместе с этим журналист попытался побеседовать с проректором на тему финансирования вуза.

    «А у нас тема была заявлена — молодёжная политика. Вы нас лучше спросите, как мы зарабатываем и сколько мы зарабатываем», — отвечала Касамара на вопрос Мардана о размере госфинансирования ВШЭ.

    Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о предстоящей комплексной оценке ректоров российских высших учебных заведений.

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