На RT Россия вышел новый эпизод программы «Мардан Бой». Гостем журналиста Сергея Мардана стала проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара.

В ходе программы они обсудили историю создания ВШЭ, скандальные увольнения преподавателей из университета, а также то, каким должно быть современное образование.

Вместе с этим журналист попытался побеседовать с проректором на тему финансирования вуза.

«А у нас тема была заявлена — молодёжная политика. Вы нас лучше спросите, как мы зарабатываем и сколько мы зарабатываем», — отвечала Касамара на вопрос Мардана о размере госфинансирования ВШЭ.

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