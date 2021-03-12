В Союзе студентов прокомментировали инициативу по введению студенческого капитала

Председатель Всероссийского союза студентов Олег Цапко прокомментировал инициативу ввести студенческий капитал.

В беседе с НСН он поддержал идею законопроекта, но привёл некоторые замечания.

«Студенты могут отчитаться за полученные деньги фиктивными договорами, что станет ещё одной схемой возможного вывода денег», — заявил Цапко.

Он также призвал позаботиться о том, чтобы студенты после получения образования возвращались в родные населённые пункты.

«Если можно будет варьировать направление вложений денежного капитала, то точно есть люди, которые готовы возвращаться в свои муниципалитеты, имея поддержку. Молодёжь должна видеть для себя определённые перспективы», — пояснил он.

Как считает Цапко, если инициатива будет реализована, то повысится экономическая активность, появятся новые стартапы.

«Мы таким образом дадим им необходимую поддержку и защиту, благодаря чему их действия приведут к позитивным экономическим последствиям и могут дать серьёзный эффект в будущем», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов рассказал о целях своей инициативы ввести студенческий капитал.