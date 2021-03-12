В Госдуме рассказали о целях инициативы ввести студенческий капитал

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Депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов рассказал о целях своей инициативы ввести студенческий капитал.
В Госдуме рассказали о целях инициативы ввести студенческий капитал
  • РИА Новости

«Суть законопроекта — установить понятие студкапитала, который начинает формироваться после того, как человек поступил в вуз после учёбы. Этот капитал накапливается, и по окончании учёбы студент может использовать его на оплату проезда, на жильё, на перевозку имущества», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, средства можно было бы вложить и в создание собственного дела.

Как отметил Тумусов, реализацию можно сделать поэтапной.

«Возможно, следует реализовать сначала в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы поднять спрос на учёбу в этих регионах», — добавил он.

В 2020 году финансовый эксперт Юрий Медушенко прокомментировал предложение Тумусова ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.

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