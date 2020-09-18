Эксперт оценил предложение ввести студенческий капитал

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Финансовый эксперт Юрий Медушенко прокомментировал предложение депутата Госдумы Федота Тумусова ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.
Эксперт оценил предложение ввести студенческий капитал
  • РИА Новости

«В рамках предложенных сумм — цифра достаточно высокая выходит, если 500 тыс. рублей на человека. У нас в этом году более миллиона человек поступили на очное отделение в вузы. Это получается, что 500 млрд нужно только студентам вузов, не считая техникумы и прочие профессиональные учреждения», — заявил Медушенко в беседе с телеканалом «Звезда».

По его мнению, инициативу могут одобрить, если объёмы поддержки будут сокращены в разумных пределах. Как считает Медушенко, принятие такой программы станет хорошей помощью студентам на начальном этапе карьеры.

Со своей стороны, депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor выразила мнение, что на первом месте должен стоять вопрос повышения стипендии и денежной мотивации успешных студентов, а не реализации «безусловных выплат» для обучающихся в вузах.

«Молодые люди должны учиться. Мне очень понравилось такое высказывание: «Учиться и подрабатывать, а не работать и подучиваться», — сказала она.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов прокомментировал предложение.

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