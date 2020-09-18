В Совфеде прокомментировали идею введения студенческого капитала

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Зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов прокомментировал предложение депутата Госдумы Федота Тумусова ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей.
В Совфеде прокомментировали идею введения студенческого капитала
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Полагаю, что сегодня экономика России не позволит бюджету раздавать деньги выпускникам вузов. Я бы предложил сделать по-другому — давать подъёмные тем, кто выезжает на Крайний Север, на Дальний Восток, в сельскую местность, то есть туда, где у нас недостаток медицинского персонала, врачей, учителей. Поддержать их и стимулировать эти направления — это имеет смысл. У нас есть программы «земский врач», «земский учитель», и они очень благоприятно отразились на миграции учителей и врачей в сельскую местность... Но с предложением просто всем выпускникам раздавать бюджетные деньги я не согласен», — заявил Морозов НСН.

Ранее, как сообщало URA.RU, первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко заявил, что размер стипендий в вузах России должен соответствовать прожиточному минимуму.

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