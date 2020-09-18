Экономист прокомментировал инициативу введения студенческого капитала в России

Завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС кандидат экономических наук Александр Абрамов прокомментировал разработанный в Госдуме законопроект, в котором предлагается ввести в России студенческий капитал.

В эфире радио Sputnik Александр Абрамов заявил, что, по его мнению, такая дотация явилась бы чрезмерной мерой.

«Лучше идти по пути облегчения кредитов, которые выдают студентам на образование. Так у них сохраняются стимулы хорошо учиться, получить хорошую профессию и рассчитаться с кредитами», — сказал Абрамов.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил в беседе с URA.RU, что размер стипендий в вузах России должен соответствовать прожиточному минимуму.