Экономист прокомментировал инициативу введения студенческого капитала в России
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- РИА Новости
В эфире радио Sputnik Александр Абрамов заявил, что, по его мнению, такая дотация явилась бы чрезмерной мерой.
«Лучше идти по пути облегчения кредитов, которые выдают студентам на образование. Так у них сохраняются стимулы хорошо учиться, получить хорошую профессию и рассчитаться с кредитами», — сказал Абрамов.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил в беседе с URA.RU, что размер стипендий в вузах России должен соответствовать прожиточному минимуму.