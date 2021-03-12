Арестован глава города Троицка в Челябинской области

Главу города Троицка в Челябинской области Александра Виноградова арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе городского суда.

«Суд избрал в пятницу (12 марта. — RT) Виноградову меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 мая 2021 года», — цитирует представителя суда РИА Новости.

В региональном главке Следственного комитета заявили, что главе Троицка предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

«По версии следствия, в 2019 году обвиняемым с превышением должностных полномочий была инициирована передача объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта», — следует из пресс-релиза.

В конце 2020 года в Челябинской области задержали заместителя главы города Троицка по городскому хозяйству Вадима Германа.