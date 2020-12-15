Замглавы города Троицка задержали в Челябинской области

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В СК сообщили о задержании заместителя главы города Троицка в Челябинской области.
Замглавы города Троицка задержали в Челябинской области
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом РИА Новости рассказал исполняющий обязанности старшего помощника главы регионального управления СК России по связям со СМИ Александр Скорик.

«Информацию о задержании заместителя главы Троицка подтверждаю. Пока никакие подробности не раскрываем», — сказал он.

Как отмечает агентство, ссылаясь на данные местных СМИ, речь идёт о замглавы Троицка по городскому хозяйству Вадиме Германе.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко на два месяца.

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