Замглавы города Троицка задержали в Челябинской области

В СК сообщили о задержании заместителя главы города Троицка в Челябинской области.

Об этом РИА Новости рассказал исполняющий обязанности старшего помощника главы регионального управления СК России по связям со СМИ Александр Скорик.

«Информацию о задержании заместителя главы Троицка подтверждаю. Пока никакие подробности не раскрываем», — сказал он.

Как отмечает агентство, ссылаясь на данные местных СМИ, речь идёт о замглавы Троицка по городскому хозяйству Вадиме Германе.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко на два месяца.