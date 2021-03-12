Госсекретарь Союзного государства допустил отставку в течение недели
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«Я думаю, в течение предстоящей недели уже как-то этот вопрос решится. Скорее всего, наверное. Я так предполагаю, потому что идёт процесс оформления», — цитирует Рапоту РИА Новости.
Как отмечается, это связано с истечением срока полномочий.
При этом Рапота не стал называть имя своего преемника — его объявит Высший Госсовет Союзного государства.
В январе МИД России сообщил, что «совместная работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства не останавливалась, она активно продолжается».