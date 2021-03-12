Омбудсмен предложил привлечь бизнес к поддержке студентов

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Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил привлечь бизнес к поддержке студентов.
Омбудсмен предложил привлечь бизнес к поддержке студентов
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«В рамках электронного портфолио достижений человека мы предложили создание электронного кошелька, куда бизнес мог бы класть деньги, инвестировать в человека с гарантией того, что студент в будущем поступает на работу на то предприятие, которое инвестирует в студента», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, на данный момент у бизнеса нет возможности готовить студентов под свои нужды.

По мнению Володарского, с помощью электронного портфолио можно снять нагрузку с государства и дать возможность студентам также вкладываться в своё образование.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о мерах поддержки талантливой молодёжи.

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