Омбудсмен предложил привлечь бизнес к поддержке студентов

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил привлечь бизнес к поддержке студентов.

«В рамках электронного портфолио достижений человека мы предложили создание электронного кошелька, куда бизнес мог бы класть деньги, инвестировать в человека с гарантией того, что студент в будущем поступает на работу на то предприятие, которое инвестирует в студента», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, на данный момент у бизнеса нет возможности готовить студентов под свои нужды.

По мнению Володарского, с помощью электронного портфолио можно снять нагрузку с государства и дать возможность студентам также вкладываться в своё образование.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о мерах поддержки талантливой молодёжи.