Эксперт оценил программу льготной ипотеки
- РИА Новости
«То, что государство стимулирует улучшение условий по ипотеке, делается в интересах граждан, которые получают возможность взять кредит по оптимальной, самой низкой ставке за многие годы», — цитирует эксперта ФАН.
По его словам, такую возможность в 2021 году получили жители не только крупных городов, но и регионы, где также есть отдельные программы для молодых семей, сельская ипотека, программа ипотеки для жителей ДФО.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.