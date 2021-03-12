Специальный фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалёв прокомментировал свою победу в конкурсе News Photo Awards. Overcoming COVID.

«В самом начале пандемии входить в «красную зону» было непросто. Был страх перед этой тогда ещё совсем неизвестной болезнью, боязнь принести инфекцию близким», — заявил он.

По его словам, постепенно на первый план вышел интерес к работе медиков, их взаимоотношениям с пациентами.

Питалёв отметил важность конкурсов, освещающих работу врачей во время пандемии.

«Есть несколько известных в мире фотожурналистики конкурсов. Но конкурс, организованный ТАСС, посвящён именно теме коронавируса. News Photo Awards. Overcoming COVID-19 стал прекрасной возможностью для фотографов рассказать о том, что они видели в «красных зонах», о героизме врачей, о том, как повлияла пандемия на жизнь человечества», — сказал он.

Питалёв стал лауреатом в номинации «Лучшая фотография», а также получил специальный приз министра иностранных дел России Сергея Лаврова.