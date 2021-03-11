«Умеют останавливать мгновение»: объявлены победители международного фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID

В Москве объявили победителей международного фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID. Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалёв стал лауреатом в номинации «Лучшая фотография», а также получил специальный приз министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Победу в категории «Лучшая серия фотографий» одержал репортёр британского SWNS Адам Грэй, а Гран-при конкурса забрал фотожурналист испанского EFE Agency Брайс Лоренцо Куто. В церемонии приняли участие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и другие.

В пресс-центре информационного агентства ТАСС в Москве состоялась церемония объявления победителей международного профессионального фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID.

Конкурс, посвящённый преодолению пандемии коронавируса, стартовал 5 октября 2020 года. За минувшие месяцы на него пришло порядка 4 тыс. работ от фотографов из 84 стран, включая Россию, США, Китай, Индию, Иран, Турцию и Италию. Лучшие работы выбирало жюри из сотрудников Associated Press (США), AFP (Франция), Reuters (Великобритания), «Синьхуа» (Китай), Kyodo News (Япония), ANSA (Италия), PA Media (Великобритания), NOOR (Нидерланды), Yonhap (Южная Корея), Anadolu (Турция) и самого ТАСС.

Лань Хунгуан из «Синьхуа» отметил, что выбор членам жюри дался нелегко и что он восхищается всеми работами. По словам Павла Копчински (Reuters), присланные на конкурс фотографии отличаются очень высоким уровнем.

«Члены нашего жюри пересмотрели большое количество работ. И несмотря на то что тема нашего конкурса была одна, все присланные фотографии были очень разные. Люди со всего мира показали своё видение проблемы. Очень много талантливых и хороших фотографов приняли участие в конкурсе», — подчеркнул председатель жюри, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.

«День рождения». Брайс Лоренцо Куто

© npacontest.com

Обладателем Гран-при конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо Куто с работой «День рождения». Победителя объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что понять происходящее в мире после начала пандемии людям помогают фоторепортёры, которые «умеют останавливать мгновение».

«Иногда действительно один снимок способен дать ощущение лучше, чем целый рассказ какого-нибудь витиеватого журналиста», — заявил Песков.

В шорт-лист конкурса вошли работы сразу двух фотокорреспондентов МИА «Россия сегодня» — Александра Кряжева и Ильи Питалёва. Питалёв стал лауреатом конкурса в номинации «Лучшая фотография» со снимком «Причастие».

Фотограф рассказал, что в мае 2020-го он договорился поснимать специально созданный отряд священников, навещающих паству в их домах. Снимок-победитель был сделан в момент посещения прихожанки отцом Иоанном, настоятелем храма при Боткинской больнице.

Также Илья Питалёв совместно с Диего Ибаррой Санчезом, Джошем Эдельсоном и Тао Лянгом стал обладателем специального приза министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Изначально министерство должно было наградить одного фотографа, но глава ведомства выделил сразу четырёх конкурсантов.

Примечательно, что именно Лавров был автором идеи конкурса. В ходе интервью ТАСС в апреле 2020-го министру задали вопрос: «Если бы вы делали снимок будущей победы над пандемией, что, на ваш взгляд, на этой фотографии должно было быть изображено?»

«Очень хороший вопрос для всемирного конкурса. Предлагаю вам запатентовать эту идею», — ответил Лавров и добавил, что, если идея получит продолжение, он войдёт в оргкомитет конкурса.

Победу в категории «Лучшая серия фотографий» одержал репортёр британского агентства South West News Service (SWNS) Адам Грэй. Он сделал серию снимков под названием «В эпицентре ковида».

Имя победителя оглашала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Она призналась, что всегда считала профессию военного корреспондента самой «крутой» среди журналистских, поскольку военкоры делают то же самое, что и их коллеги, но в обстановке, когда их собственная жизнь находится под угрозой.

«Ребята, которые снимали в разгар пандемии ковида, — они тоже военкоры. Они же снимали до того, как у них появились антитела, до того, как изобрели вакцины. Они каждый день, каждый час, каждую минуту рисковали своей жизнью, чтобы донести до мира, что происходит с эпидемией», — сказала Симоньян.

Серия снимков «В эпицентре ковида». Адам Грэй

© npacontest.com

Конкурс организован ТАСС при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Фотография лучше тысячи слов фиксирует самые драматичные моменты борьбы с пандемией для истории. Убеждён, что каждая из работ конкурса войдёт в летопись этой борьбы», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что теперь благодаря массовой вакцинации, в том числе российским препаратом «Спутник V», борьба с коронавирусом входит в финальную стадию.

«Поэтому мы предложили победителям конкурса, а также нашим подписчикам в социальных сетях сделать фоторепортажи о массовой вакцинации в разных странах. Надеемся, что эти фотографии и станут символом окончательной победы над пандемией», — добавил глава фонда.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что именно глазами фотожурналистов люди со всего мира наблюдают, как идёт эта борьба.

«Работа фотокорреспондентов в период пандемии — это настоящий профессиональный подвиг. Уверен, что 2020 год на многие десятилетия сохранится в памяти человечества в том числе и благодаря фотографиям, которые были представлены на конкурсе News Photo Awards. Overcoming COVID. Этот конкурс получился очень достойным, и мы подумали, что было бы здорово сделать его ежегодным. Над форматами и темами мы еще подумаем и расскажем о них дополнительно в ближайшее время», — пообещал Михайлов.