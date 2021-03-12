Эксперт рассказал, почему молодые программисты часто себя недооценивают
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«Я довольно часто наблюдаю, что хорошие «джуны» занижают ценник. Потому что нет опыта, не представляют себе рынок, часто не оценивают себя в сравнении с конкурентами», — заявил он в беседе с URA.RU.
Со своей стороны, бывший технический директор Amlab Евгений Мозгэ выразил мнение, что работодатели часто в последнюю очередь смотрят на требования к зарплате начинающих программистов.
«Заплатить на 10—20 тыс. больше или меньше для компании не сыграет роли», — пояснил он.
По его словам, требования к уровню зарплаты касаются уже старших разработчиков, где разница может быть в сотни тысяч рублей, плюс ещё доля в компании.
Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере развлечений и отдыха в России.