Эксперт рассказал, почему молодые программисты часто себя недооценивают

Руководитель отдела разработки личного кабинета партнёров международной компании XSOLLA Павел Кирьянов рассказал, почему молодые программисты часто себя недооценивают.

«Я довольно часто наблюдаю, что хорошие «джуны» занижают ценник. Потому что нет опыта, не представляют себе рынок, часто не оценивают себя в сравнении с конкурентами», — заявил он в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, бывший технический директор Amlab Евгений Мозгэ выразил мнение, что работодатели часто в последнюю очередь смотрят на требования к зарплате начинающих программистов.

«Заплатить на 10—20 тыс. больше или меньше для компании не сыграет роли», — пояснил он.

По его словам, требования к уровню зарплаты касаются уже старших разработчиков, где разница может быть в сотни тысяч рублей, плюс ещё доля в компании.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере развлечений и отдыха в России.