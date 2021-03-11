Эксперт оценила перспективы программы туристического кешбэка

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь оценила перспективы программы туристического кешбэка.

«В первую очередь это интересно средствам размещения, поскольку участие в программе предполагает подтверждение классификации, что заставляет отельеров работать более серьёзно и ответственно. Программа затрагивает и перевозчиков: прямо сейчас идёт предварительный отбор компаний, которые планируют работать в наступающем сезоне», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По её словам, к настоящему времени существенная часть потенциальных туристов привита, у них есть антитела к COVID-19 и результаты анализов, поэтому можно путешествовать и бронировать свой отдых.

«Хотя глубина продаж пока ещё небольшая, всё равно неподдельный интерес граждан к отдыху внутри страны есть, что подчёркивают все туроператоры», — добавила Дехтярь.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.