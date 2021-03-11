Эксперт дал советы молодым специалистам по поиску хорошей работы

Карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров дал советы молодым специалистам по поиску хорошей работы.

«Если мы говорим про молодых специалистов, то есть смысл пойти на стажировку и где-то поработать бесплатно. Если перед этим пять лет человек учился, получал небольшую стипендию или платил за обучение, почему бы ещё месяц-два не пойти на стажировку и поработать бесплатно, получить опыт», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, также можно начинать какую-то подработку с третьего курса, чтобы получить опыт к выпуску.

Кроме того, отметил Валинуров, по-прежнему существует практика рекомендательных писем.

«Она касается руководителей и узких специалистов. Если это продавец-консультант в магазин, то рекомендации собирать не будут. Если это какой-то важный человек для компании, то, конечно, сбор рекомендаций является обязательным», — пояснил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере развлечений и отдыха в России.