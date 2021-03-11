Эксперт дал советы молодым специалистам по поиску хорошей работы

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Карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров дал советы молодым специалистам по поиску хорошей работы.
Эксперт дал советы молодым специалистам по поиску хорошей работы
  • РИА Новости

«Если мы говорим про молодых специалистов, то есть смысл пойти на стажировку и где-то поработать бесплатно. Если перед этим пять лет человек учился, получал небольшую стипендию или платил за обучение, почему бы ещё месяц-два не пойти на стажировку и поработать бесплатно, получить опыт», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, также можно начинать какую-то подработку с третьего курса, чтобы получить опыт к выпуску.

Кроме того, отметил Валинуров, по-прежнему существует практика рекомендательных писем.

«Она касается руководителей и узких специалистов. Если это продавец-консультант в магазин, то рекомендации собирать не будут. Если это какой-то важный человек для компании, то, конечно, сбор рекомендаций является обязательным», — пояснил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере развлечений и отдыха в России.

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