Вынесен приговор главе Moldindconbank по делу о выводе средств из России
- РИА Новости
«Сегодня Тверским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елене Платон», — цитирует ТАСС представителя МВД России Ирину Волк.
Сотрудниками МВД установлено, что Платон с 2013 по 2014 год являлась участницей международного преступного сообщества, которое возглавлял её брат и известный в Молдавии политик и предприниматель Владимир Плахотнюк.
Обвиняемая совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым незаконно вывела из России более 126 млрд рублей.
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