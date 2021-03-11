Вынесен приговор главе Moldindconbank по делу о выводе средств из России

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Тверской суд Москвы осудил на десять лет колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон, которая причастна к выводу из России более чем 126 млрд рублей.
Вынесен приговор главе Moldindconbank по делу о выводе средств из России
  • РИА Новости

«Сегодня Тверским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елене Платон», — цитирует ТАСС представителя МВД России Ирину Волк.

Сотрудниками МВД установлено, что Платон с 2013 по 2014 год являлась участницей международного преступного сообщества, которое возглавлял её брат и известный в Молдавии политик и предприниматель Владимир Плахотнюк.

Обвиняемая совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым незаконно вывела из России более 126 млрд рублей.

Ранее начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин рассказал о наказанных в стране коррупционерах в 2020 году.

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