Учения артиллерии и ракетных частей прошли в ЦВО

Учения артиллерии и ракетных частей прошли в Кемеровской, Оренбургской и Челябинской областях.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

В манёврах приняли участие более 8 тыс. военнослужащих, было задействовано около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники. В частности, использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области прошли учения береговых ракетных комплексов Балтийского флота.