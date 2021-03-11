Учения артиллерии и ракетных частей прошли в ЦВО

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Учения артиллерии и ракетных частей прошли в Кемеровской, Оренбургской и Челябинской областях.
Учения артиллерии и ракетных частей прошли в ЦВО
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

В манёврах приняли участие более 8 тыс. военнослужащих, было задействовано около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники. В частности, использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области прошли учения береговых ракетных комплексов Балтийского флота.

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