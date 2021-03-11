Эксперт оценил перспективы железнодорожных круизов в России

Короткая ссылка
Юрист, член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов оценил перспективы железнодорожных круизов.
Эксперт оценил перспективы железнодорожных круизов в России
  • © РИА Новости / Игорь Михалев

«Их основной смысл в том, что турист путешествует по железной дороге, останавливаясь в городах, его вывозят на экскурсии, а потом он возвращается обратно в поезд и путешествует дальше. Он цикличный, из Москвы вышел — в Москву вернулся», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Мохов, из городов, в которых останавливается поезд, состав без туриста не уедет.

По словам эксперта, такие круизы существуют в Европе и США. Мохов прогнозирует, что подобный вид путешествий будет востребован и в России.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить