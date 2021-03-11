Эксперт оценил перспективы железнодорожных круизов в России

Юрист, член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов оценил перспективы железнодорожных круизов.

«Их основной смысл в том, что турист путешествует по железной дороге, останавливаясь в городах, его вывозят на экскурсии, а потом он возвращается обратно в поезд и путешествует дальше. Он цикличный, из Москвы вышел — в Москву вернулся», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Мохов, из городов, в которых останавливается поезд, состав без туриста не уедет.

По словам эксперта, такие круизы существуют в Европе и США. Мохов прогнозирует, что подобный вид путешествий будет востребован и в России.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.