Услугами аэропорта Мурманска воспользовались свыше 180 тысяч пассажиров с начала года
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Об этом сообщает Nord-News.
К летнему сезону появятся традиционные маршруты, прежде всего черноморские курорты — Анапа, Сочи, Симферополь, рассказал генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец.
«На многие из них уже открыта продажа билетов, и мы с уверенностью можем сказать, что летняя программа будет насыщенной», — заявил Степанец.
Также он отметил, что жителям области, кроме Чёрного моря, будет доступен и балтийский берег — рейсы в Калининград уже внесены в систему бронирования.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что аэропорт Симферополь обслужил более 4,6 млн пассажиров в 2020 году.