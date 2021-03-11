Услугами аэропорта Мурманска воспользовались свыше 180 тысяч пассажиров с начала года

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Услугами аэропорта Мурманска с начала 2021 года воспользовались свыше 180 тыс. пассажиров.
Услугами аэропорта Мурманска воспользовались свыше 180 тысяч пассажиров с начала года
  • © airport-murmansk.ru

Об этом сообщает Nord-News.

К летнему сезону появятся традиционные маршруты, прежде всего черноморские курорты — Анапа, Сочи, Симферополь, рассказал генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец.

«На многие из них уже открыта продажа билетов, и мы с уверенностью можем сказать, что летняя программа будет насыщенной», — заявил Степанец.

Также он отметил, что жителям области, кроме Чёрного моря, будет доступен и балтийский берег — рейсы в Калининград уже внесены в систему бронирования.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что аэропорт Симферополь обслужил более 4,6 млн пассажиров в 2020 году.

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