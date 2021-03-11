В Москве около ЦКАД может быть создано около 100 тысяч рабочих мест

Около 100 тыс. новых рабочих мест, по оценкам властей, может быть создано возле столичного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Московский участок ЦКАД немногим более 20 км, однако планы по развитию прилегающей к нему территории довольно масштабные… Это прежде всего технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки. В общем такой объём коммерческой недвижимости в этой локации может создать не менее 100 тыс. рабочих мест», — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в ЯНАО обсудили вопросы, связанные с ремонтом и реконструкцией дорог в регионе.