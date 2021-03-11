В Москве около ЦКАД может быть создано около 100 тысяч рабочих мест

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Около 100 тыс. новых рабочих мест, по оценкам властей, может быть создано возле столичного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
В Москве около ЦКАД может быть создано около 100 тысяч рабочих мест
  • © Д. Гришкина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Московский участок ЦКАД немногим более 20 км, однако планы по развитию прилегающей к нему территории довольно масштабные… Это прежде всего технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки. В общем такой объём коммерческой недвижимости в этой локации может создать не менее 100 тыс. рабочих мест», — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в ЯНАО обсудили вопросы, связанные с ремонтом и реконструкцией дорог в регионе.

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