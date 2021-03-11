Приговор экс-замглаве администрации Истринского района Штейну отменён

Мособлсуд отменил приговор бывшему замглавы администрации Истринского района Московской области Владимиру Штейну, ранее осуждённому на 4,5 года за злоупотребление полномочиями.

«Приговор Истринского городского суда Московской области в отношении Штейна В.В. отменён», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Отмечается, что уголовное дело направлено в суд первой инстанции для нового рассмотрения другим составом суда.

Мера пресечения Штейну заменена на подписку о невыезде.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований.