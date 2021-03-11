Приговор экс-замглаве администрации Истринского района Штейну отменён
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«Приговор Истринского городского суда Московской области в отношении Штейна В.В. отменён», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.
Отмечается, что уголовное дело направлено в суд первой инстанции для нового рассмотрения другим составом суда.
Мера пресечения Штейну заменена на подписку о невыезде.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований.