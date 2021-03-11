Приговор экс-замглаве администрации Истринского района Штейну отменён

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Мособлсуд отменил приговор бывшему замглавы администрации Истринского района Московской области Владимиру Штейну, ранее осуждённому на 4,5 года за злоупотребление полномочиями.
Приговор экс-замглаве администрации Истринского района Штейну отменён
  • © Michał Chodyra
  • Gettyimages.ru

«Приговор Истринского городского суда Московской области в отношении Штейна В.В. отменён», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Отмечается, что уголовное дело направлено в суд первой инстанции для нового рассмотрения другим составом суда.

Мера пресечения Штейну заменена на подписку о невыезде.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований.

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