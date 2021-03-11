В Мосгордуме рассказали о дистанционной работе с избирателями

Космонавт-испытатель, депутат Московской городской думы VII созыва Олег Артемьев рассказал о дистанционной работе с избирателями.

«Социальные сети и телефон стали главными способами моего общения с избирателями. Принимаю обращения, жалобы, просьбы, запрашиваю необходимые справки и документы», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, сначала это было не очень удобно для тех, кто привык к личному общению, но спустя время заявители поняли, что на качестве работы или скорости ответа по обращению дистанционный формат не отражается.

«А позже они отметили, что это даже удобнее. В первую очередь потому, что экономит время, а во-вторых, позволяет полностью исключить риск заражения COVID-19 или любым другим вирусом, передающимся воздушно-капельным путём», — отметил Артемьев.

Как добавил депутат, дистанционный формат работы депутата — продуктивная и безопасная форма общения.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.