СК возбудил дело по трём статьям после ликвидации боевика в Махачкале

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации в ходе контртеррористической операции в Махачкале боевика, который открыл стрельбу по силовикам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

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Как передаёт ТАСС, дело заведено по трём статьям — ст. 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч. 1 ст. 222 УК («Незаконный оборот оружия») и ч. 1 ст. 222.1 УК («Незаконный оборот взрывных устройств»). Ранее сообщалось, что боевик, который планировал теракт, ликвидирован в ходе КТО в Махачкале. По данным НАК, он был судим за террористические преступления и планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов.