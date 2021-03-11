СК возбудил дело по трём статьям после ликвидации боевика в Махачкале

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Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации в ходе контртеррористической операции в Махачкале боевика, который открыл стрельбу по силовикам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
СК возбудил дело по трём статьям после ликвидации боевика в Махачкале
  • © Следственный комитет РФ

Как передаёт ТАСС, дело заведено по трём статьям — ст. 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч. 1 ст. 222 УК («Незаконный оборот оружия») и ч. 1 ст. 222.1 УК («Незаконный оборот взрывных устройств»).

Ранее сообщалось, что боевик, который планировал теракт, ликвидирован в ходе КТО в Махачкале.

По данным НАК, он был судим за террористические преступления и планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов.

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