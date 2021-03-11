Эксперт прокомментировал новые правила маркировки воды в России

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Руководитель товарной группы «Вода» Центра развития перспективных технологий Кирилл Волков прокомментировал новые правила по маркировке упакованной воды в России.
Эксперт прокомментировал новые правила маркировки воды в России
  • РИА Новости

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что компании, нарушающие закон, вынуждены будут покинуть рынок.

«Мы часто слышим опасения, что многие участники рынка могут перестать работать с той или иной сферой продукции в случае введения маркировки. Более того, в рамках работы с различными товарными группами мы очевидно видим схемы, при которых с маркировкой невозможно работать. И всегда это схемы, которые не соответствуют действующему законодательству. Поэтому либо участники рынка должны будут перестроиться под работу по действующему законодательству, либо уйти с рынка», — сказал эксперт.

Он уточнил, что сейчас до 30% воды на отечественном рынке — контрафакт.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», специалисты Роскачества проверили 206 торговых марок питьевой воды и выявили нарушения в 65 образцах.

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