Эксперт прокомментировал новые правила маркировки воды в России

Руководитель товарной группы «Вода» Центра развития перспективных технологий Кирилл Волков прокомментировал новые правила по маркировке упакованной воды в России.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что компании, нарушающие закон, вынуждены будут покинуть рынок.

«Мы часто слышим опасения, что многие участники рынка могут перестать работать с той или иной сферой продукции в случае введения маркировки. Более того, в рамках работы с различными товарными группами мы очевидно видим схемы, при которых с маркировкой невозможно работать. И всегда это схемы, которые не соответствуют действующему законодательству. Поэтому либо участники рынка должны будут перестроиться под работу по действующему законодательству, либо уйти с рынка», — сказал эксперт.

Он уточнил, что сейчас до 30% воды на отечественном рынке — контрафакт.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», специалисты Роскачества проверили 206 торговых марок питьевой воды и выявили нарушения в 65 образцах.