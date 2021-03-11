Прошло заседание Совета ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

Состоялось заседание Совета Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Как сообщили в Минэкономразвития России, главной темой стало рассмотрение мер, направленных на стимулирование инновационной деятельности, упрощение процедур предоставления охраны интеллектуальной собственности в целях борьбы с пандемией COVID-19.

«Российской стороной были представлены свои подходы в борьбе с пандемией. В частности, участниками заседания отмечена цифровизация российской патентной системы, которая способствовала ускорению процедуры рассмотрения заявок и предоставления охраны объектам интеллектуальной собственности», — отметили в МЭР.

Участники заседания заявили о приверженности к открытому взаимодействию. В частности, Россия готова к сотрудничеству с членами ВТО по вопросам обмена опытом и идеями для борьбы с пандемией.