Прошло заседание Совета ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
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Как сообщили в Минэкономразвития России, главной темой стало рассмотрение мер, направленных на стимулирование инновационной деятельности, упрощение процедур предоставления охраны интеллектуальной собственности в целях борьбы с пандемией COVID-19.
«Российской стороной были представлены свои подходы в борьбе с пандемией. В частности, участниками заседания отмечена цифровизация российской патентной системы, которая способствовала ускорению процедуры рассмотрения заявок и предоставления охраны объектам интеллектуальной собственности», — отметили в МЭР.
Участники заседания заявили о приверженности к открытому взаимодействию. В частности, Россия готова к сотрудничеству с членами ВТО по вопросам обмена опытом и идеями для борьбы с пандемией.