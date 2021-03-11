Жителям Подмосковья предоставят рассрочку на оплату счетов ЖКХ

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что в соответствии с поручением губернатора региона Андрея Воробьёва финансовая нагрузка на население относительно оплаты счетов ЖКХ будет снижена.
Жителям Подмосковья предоставят рассрочку на оплату счетов ЖКХ
  • © Алексей Сухоруков/РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В соответствии с этим поручением мы оказываем такую меру финансовой поддержки населению, как рассрочка на три месяца на оплату до начислений по отоплению», — сообщил Велиховский.

Министр объяснил, что из-за сложного температурного режима и увеличенной нагрузки на теплосети произошла существенная доплата по сравнению с предыдущими годами, которую выставляют в I квартале.

«Соответственно, в следующем платеже, который мы будем выставлять в апреле, данная сумма (перерасчёт до начислений. — RT) будет автоматически разбита на три части, то есть на три месяца. При этом на всю сумму не будем начислять ни штрафы, ни пени. Собственник сможет равными частями оплатить в течение последующих трёх месяцев эти цифры», — сказал министр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал об уровне собираемости платежей за ЖКУ в столице.

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