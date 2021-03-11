В Краснодарском крае прошли учения ЮВО

В Краснодарском крае прошли учения инженерно-сапёрного полка.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Сапёры провели тактико-специальное учение по подготовке, закладке и подрыву неизвлекаемых зарядов, при попытке разминирования которых сразу происходит детонация.

Также были отработаны нормативы по подрыву бетонных и деревянных конструкций, имитирующих опоры мостов.

В манёврах приняли участие около 200 военнослужащих и 30 единиц техники. Были задействованы современные техсредства — миноискатели «Коршун» и защитные костюмы «Сокол».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области прошли учения береговых ракетных комплексов Балтийского флота.