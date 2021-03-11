Прятавшая ребёнка в шкафу на Урале женщина признана вменяемой

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Мать шестимесячной девочки, которую она прятала в шкафу в Карпинске Свердловской области, признана вменяемой.
Прятавшая ребёнка в шкафу на Урале женщина признана вменяемой
  • © РИА Новости / Фото из личного архива

«В ходе расследования уголовного дела назначена и проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза обвиняемой, по результатам которой женщина признана полностью вменяемой и отдававшей себе отчёт в совершаемых действиях», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Ожидаются результаты экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью ребёнка.

В декабре 2020 года в Свердловской области предъявили обвинение 38-летней жительнице города Карпинска, которая в течение полугода держала новорождённую дочь в шкафу.

По версии СК, смерть малолетней не наступила лишь по той причине, что девочка была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранительным органам.

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