В «Аэрофлоте» оценили сроки восстановления рынка внутренних авиаперевозок
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Об этом сообщают «Известия».
«Пассажиропоток в целом восстановится только в следующем году, как мы надеемся. Мы верим, что это (полное восстановление рынка. ― RT) произойдёт примерно во второй половине следующего года, возможно, в начале 2023 года», ― сказал Панов в ходе телефонной конференции с инвесторами.
В компании считают, что ситуация на рынке авиаперевозок летом 2021 года будет не хуже, чем в 2019 году, отметил он.
Ранее сообщалось, что в январе 2021 года российские перевозчики обслужили 5,5 млн пассажиров, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.