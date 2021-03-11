В «Аэрофлоте» оценили сроки восстановления рынка внутренних авиаперевозок

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Рынок внутренних авиаперевозок по России может восстановиться во второй половине 2022-го ― в начале 2023 года, заявил заместитель генерального директора «Аэрофлота» Андрей Панов.
В «Аэрофлоте» оценили сроки восстановления рынка внутренних авиаперевозок
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Известия».

«Пассажиропоток в целом восстановится только в следующем году, как мы надеемся. Мы верим, что это (полное восстановление рынка. ― RT) произойдёт примерно во второй половине следующего года, возможно, в начале 2023 года», ― сказал Панов в ходе телефонной конференции с инвесторами.

В компании считают, что ситуация на рынке авиаперевозок летом 2021 года будет не хуже, чем в 2019 году, отметил он.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года российские перевозчики обслужили 5,5 млн пассажиров, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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