Пассажиропоток авиакомпаний России в январе снизился на 38%

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В январе 2021-го, согласно оперативным данным, российские перевозчики обслужили 5,5 млн пассажиров, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажиропоток авиакомпаний России в январе снизился на 38%
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Отмечается, что «пассажирооборот снизился на 53% и составил 11,23 млрд пассажирокилометров».

«В январе 2021-го услугами авиакомпании «Сибирь» воспользовались 1,91 млн пассажиров, что на 13% меньше по сравнению с объёмами за аналогичный период 2020 года. Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 1,04 млн пассажиров (-60%). «Победа» обслужила 928 тыс. пассажиров и сохранила объём авиаперевозок на уровне января прошлого года. Авиакомпания «Россия» перевезла 406 тыс. пассажиров (-41%), «Уральские авиалинии» — 391 тыс. пассажиров (-31%)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия также возобновляет с 15 февраля авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. 

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