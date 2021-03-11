В Севастополе подвели итоги всеармейского этапа конкурса «Глубина»

В Севастополе состоялись церемония закрытия и подведение итогов всеармейского этапа конкурса водолазного многоборья «Глубина».

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Лучшей в общекомандном зачёте стала команда Каспийской флотилии, на втором месте — команда Черноморского флота, на третьем — Северного флота», — сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В ходе соревнований судьи определили лучших специалистов в выполнении различных водолазных заданий.

Команда, сформированная из победителей конкурсов всеармейского этапа, войдёт в сборную команду от ВМФ России для участия в международном этапе конкурса, проведение которого запланировано на острове Киш Исламской Республики Иран с 22 августа по 4 сентября 2021 года.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что разведчики армейского корпуса Балтфлота завершили занятия по воздушно-десантной подготовке.