В Севастополе подвели итоги всеармейского этапа конкурса «Глубина»
- © РИА Новости / Константин Чалабов
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Лучшей в общекомандном зачёте стала команда Каспийской флотилии, на втором месте — команда Черноморского флота, на третьем — Северного флота», — сообщает пресс-служба Черноморского флота.
В ходе соревнований судьи определили лучших специалистов в выполнении различных водолазных заданий.
Команда, сформированная из победителей конкурсов всеармейского этапа, войдёт в сборную команду от ВМФ России для участия в международном этапе конкурса, проведение которого запланировано на острове Киш Исламской Республики Иран с 22 августа по 4 сентября 2021 года.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что разведчики армейского корпуса Балтфлота завершили занятия по воздушно-десантной подготовке.