Врач рассказала, о каких болезнях может сигнализировать тревожность

Короткая ссылка
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о заболеваниях, признаком которых могут являться приступы тревоги.
Врач рассказала, о каких болезнях может сигнализировать тревожность
  • Pixabay

«Сердечный приступ, такой как приступ стенокардии при ишемической болезни сердца или начинающийся инфаркт миокарда, практически всегда сопровождается чувством нехватки воздуха и чувством тревоги. Таким образом организм пытается довести до нашего сознания, что сердечной мышце не хватает кислорода», — сообщила Чернышова в беседе с каналом «Москва 24».

Приступы сильной тревоги также могут быть связаны с гормональными изменениями у женщин. Ещё сильное беспокойство может возникать у людей с нервными расстройствами и во время панических атак. Беспокойство и тревогу могут испытывать люди с заболеваниями щитовидной железы или бронхиальной астмой, сообщила врач.

Ранее невролог Юлия Покровская в беседе с ФАН рассказала о причинах ухудшения памяти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить