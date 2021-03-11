Врач рассказала, о каких болезнях может сигнализировать тревожность

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о заболеваниях, признаком которых могут являться приступы тревоги.

«Сердечный приступ, такой как приступ стенокардии при ишемической болезни сердца или начинающийся инфаркт миокарда, практически всегда сопровождается чувством нехватки воздуха и чувством тревоги. Таким образом организм пытается довести до нашего сознания, что сердечной мышце не хватает кислорода», — сообщила Чернышова в беседе с каналом «Москва 24».

Приступы сильной тревоги также могут быть связаны с гормональными изменениями у женщин. Ещё сильное беспокойство может возникать у людей с нервными расстройствами и во время панических атак. Беспокойство и тревогу могут испытывать люди с заболеваниями щитовидной железы или бронхиальной астмой, сообщила врач.

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