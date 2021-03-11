В Новосибирске возбуждено дело по факту смерти пенсионерки после падения наледи

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В Новосибирске пожилая женщина скончалась после падения на неё снега и наледи с балкона, сообщила пресс-служба Следственного управления СК по области.
В Новосибирске возбуждено дело по факту смерти пенсионерки после падения наледи
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Об этом сообщает Life.ru.

По данным следствия, инцидент произошёл днём 10 марта на улице Узорной. Когда 68-летняя пенсионерка проходила мимо жилого дома, на неё с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир упала снежная масса со льдом. Женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, однако от полученных повреждений она скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело после того, как на жителя Симферополя с крыши здания упали снег и наледь.

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