Эксперт рассказал о видах электронных подписей

Доктор юридических наук, эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Вехов рассказал о видах электронных подписей.

«Самая серьёзная ЭП — усиленная квалифицированная электронная подпись. Как правило, президент, члены правительства и другие, кто приобрёл соответствующий аппаратный комплекс, удостоверяют ею электронные документы, сообщения и так далее. Подделать эту подпись нереально», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, вторая категория — электронная подпись, те банковские карты и пин-коды, которые люди используют постоянно.

«Насколько они защищены? Карточку можно потерять, забыть, передать третьему лицу и от имени лица, указанного на карте, осуществить какие-то действия экономического порядка либо подписать документ», — отметил Вехов.

Самой простой электронной подписью являются логин и пароль, используемые для доступа в личные кабинеты на сайтах, в соцсетях.

«Это наименее защищённая электронная подпись, в виде файла её можно скопировать, и даже не надо ничего подбирать», — считает эксперт.

Он добавил, что сложнее подделать графическую подпись, переведённую в электронную.

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