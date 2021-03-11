Эксперт оценил данные о росте числа преступлений в интернете в России за год

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Анастасия Румянцева
Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков прокомментировал в беседе с RT статистические данные МВД России, свидетельствующие, что число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь 2021 года выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперт оценил данные о росте числа преступлений в интернете в России за год
  • Pixabay

«Рынок телекоммуникаций и жизнь меняются. По большому счёту на сегодняшний момент мобильный телефон есть у большинства... Люди, которые совершают противоправные действия, используют его в своих целях: либо завладевают мобильным телефоном и переоформляют на себя сим-карту, либо совершают спам-звонки или спам-рассылки, которые привлекают внимание определённой части из всего пула обзваниваемых», — пояснил специалист.

Кусков также добавил, что злоумышленники могут устанавливать на смартфон специальные программы для того, чтобы получить доступ к счетам, и это становится большой проблемой.

«На сегодняшний момент мобильный телефон — многофункциональный аппарат, с помощью которого можно оплачивать, фотографировать, переводить деньги и так далее, — поэтому и рост (числа таких преступлений. — RT)», — объяснил он.

Аналитик посоветовал не брать трубку, когда звонят с незнакомых номеров, и не передавать сторонним людям данные своей кредитной карты и расчётных счетов.

«Не открывать письма от незнакомых людей. А особенно — не переходить по ссылкам, которые есть в этих письмах, чтобы у вас не заразился смартфон какой-то вирусной программой», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь 2021 года в России выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Подробнее — в материале RT.

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