СК назначил служебные проверки ряда руководителей следственных органов

По итогам коллегии Следственного комитета России назначено проведение комиссионных служебных проверок в отношении ряда руководителей следственных органов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Несмотря на общие высокие результаты работы следственных органов СК России, анализ работы структурных подразделений, проведённый по итогам прошлого года, позволил выявить серьёзные недостатки в организации работы ряда следственных управлений», — говорится в сообщении.

В частности, «в следственном управлении по Тверской области отмечается сокращение количества уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу; расследование значительного числа дел в срок свыше двух месяцев при небольшой нагрузке на следователей».

«В следственном управлении по Новосибирской области отмечено ухудшение качества следствия», — заявили в СК.

Также, как сообщили в ведомстве, в Республике Калмыкия «отмечены многочисленные факты вынесения региональным следственным управлением необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел».

Кроме того, в СК рассказали, что «ряд существенных недостатков по итогам прошлого года имеется в работе следственного управления СК России по Курской области».

«Анализ работы этих подразделений показал, что причинами допущенных нарушений являются управленческие ошибки руководящего состава, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, неправильно расставленные приоритеты в организации учебно-воспитательной работы региональных следственных управлений и иные факторы. Учитывая данные факты, в отношении руководителей следственных управлений СК России по Республике Калмыкия, Новосибирской, Курской и Тверской областям назначено проведение комиссионных служебных проверок для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений. На время проведения проверок руководители отстранены от исполнения должностных обязанностей», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько уголовных дел о коррупции было возбуждено в стране в 2020 году.