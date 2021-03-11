СК назначил служебные проверки ряда руководителей следственных органов

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По итогам коллегии Следственного комитета России назначено проведение комиссионных служебных проверок в отношении ряда руководителей следственных органов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
СК назначил служебные проверки ряда руководителей следственных органов
  • РИА Новости

«Несмотря на общие высокие результаты работы следственных органов СК России, анализ работы структурных подразделений, проведённый по итогам прошлого года, позволил выявить серьёзные недостатки в организации работы ряда следственных управлений», — говорится в сообщении.

В частности, «в следственном управлении по Тверской области отмечается сокращение количества уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу; расследование значительного числа дел в срок свыше двух месяцев при небольшой нагрузке на следователей».

«В следственном управлении по Новосибирской области отмечено ухудшение качества следствия», — заявили в СК.

Также, как сообщили в ведомстве, в Республике Калмыкия «отмечены многочисленные факты вынесения региональным следственным управлением необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел». 

Кроме того, в СК рассказали, что «ряд существенных недостатков по итогам прошлого года имеется в работе следственного управления СК России по Курской области».

«Анализ работы этих подразделений показал, что причинами допущенных нарушений являются управленческие ошибки руководящего состава, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, неправильно расставленные приоритеты в организации учебно-воспитательной работы региональных следственных управлений и иные факторы. Учитывая данные факты, в отношении руководителей следственных управлений СК России по Республике Калмыкия, Новосибирской, Курской и Тверской областям назначено проведение комиссионных служебных проверок для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений. На время проведения проверок руководители отстранены от исполнения должностных обязанностей», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько уголовных дел о коррупции было возбуждено в стране в 2020 году.

 

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