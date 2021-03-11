Московский центр «Моя карьера» подготовил мероприятия для студентов

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Столичный центр занятости «Моя карьера» подготовил 100 мероприятий и выездных встреч для студентов, в рамках которых их познакомят с рынком труда, актуальными вакансиями, молодёжными программами и специальными услугами центра.
Московский центр «Моя карьера» подготовил мероприятия для студентов
  • © Д. Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Для помощи в адаптации студентов на современном рынке труда специалисты центра занятости «Моя карьера» по программе поддержки молодёжи проведут в этом году 100 выездных встреч и мероприятий со студентами и выпускниками столичных вузов и колледжей», — приводятся в материале слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как уточняется, поучаствовать в выездных мероприятиях смогут 1,5 тыс. человек.

Ранее «Известия» сообщали об ожиданиях молодых специалистов во время поиска работы в России.

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