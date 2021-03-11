В Счётной палате сообщили об исчерпании источников пополнения ФНБ

В 2021 году пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) не ожидается из-за возникших в 2020 году недополученных нефтегазовых доходов. Об этом сообщили в Счётной палате по итогам мониторинга использования средств Фонда за январь-ноябрь 2020 года.

«Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. Однако вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы», — приводятся слова аудитора Алексея Саватюгина.

Как уточняется, средства в иностранной валюте, приобретённые за счёт дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, «были полностью использованы в 2020 году».

В ведомстве напомнили, что до 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в Фонд, а в федеральный бюджет.

«Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году», — добавили в Счётной палате.

В 2020 году государственный долг России увеличился почти на 40% — до 18,99 трлн рублей.

Подробнее — в материале RT.