В ХМАО задержали двух человек за попытку сбыта наркотиков

В Ханты-Мансийском автономном округе в городе Пыть-Ях полиция задержала двух молодых людей, которые намеревались сбыть более 4 килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Как уточняется, правоохранители в Пыть-Яхе остановили иномарку, в салоне которой находились двое молодых людей. У водителя и пассажира полицейские изъяли «свёртки со светлым кристаллообразным веществом».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий... сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО — Югре при взаимодействии коллег из ОМВД России по г. Пыть-Яху изъято более 4 килограммов наркотических средств», — говорится в сообщении.

Как пояснили сами подозреваемые, они намеревались сбыть запрещённые вещества.

Ранее в Тюменской области вынесли приговор мужчине, организовавшему преступную группу по сбыту наркотиков в четырёх регионах.