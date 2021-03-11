В ХМАО задержали двух человек за попытку сбыта наркотиков
Как уточняется, правоохранители в Пыть-Яхе остановили иномарку, в салоне которой находились двое молодых людей. У водителя и пассажира полицейские изъяли «свёртки со светлым кристаллообразным веществом».
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий... сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО — Югре при взаимодействии коллег из ОМВД России по г. Пыть-Яху изъято более 4 килограммов наркотических средств», — говорится в сообщении.
Как пояснили сами подозреваемые, они намеревались сбыть запрещённые вещества.
Ранее в Тюменской области вынесли приговор мужчине, организовавшему преступную группу по сбыту наркотиков в четырёх регионах.