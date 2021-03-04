В Тюменской области вынесли приговор организатору группы по сбыту наркотиков в четырёх регионах

В Тюменской области вынесли приговор мужчине, организовавшему преступную группу по сбыту наркотиков в четырёх регионах.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«В ноябре 2015 года уроженец Тюмени создал организованную преступную группу для сбыта наркотиков в Тюменской области. Спустя три года он же со своим другом также наладил реализацию запрещённых веществ в Свердловской и Иркутской областях и Республике Крым», — заявили в ведомстве.

Продажа велась через интернет.

К настоящему времени осуждены двое фигурантов. Организатор получил восемь лет колонии строгого режима.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе правоохранители заключили под стражу главаря преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.