На Сахалине по факту гибели при пожаре трёх детей возбудили ещё одно дело

Следователи СК России по Сахалинской области возбудили ещё одно уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей при пожаре в селе Красногорске Томаринского района.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, мать погибших детей состояла на профилактическом учёте в органах опеки и попечительства.

«По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Томаринского района своих обязанностей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после обнаружения при тушении дома в селе Красногорске Томаринского района тел троих детей в возрасте от года до четырёх лет.