На Сахалине по факту гибели при пожаре трёх детей возбудили ещё одно дело

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Следователи СК России по Сахалинской области возбудили ещё одно уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей при пожаре в селе Красногорске Томаринского района.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, мать погибших детей состояла на профилактическом учёте в органах опеки и попечительства.

«По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Томаринского района своих обязанностей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после обнаружения при тушении дома в селе Красногорске Томаринского района тел троих детей в возрасте от года до четырёх лет.

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