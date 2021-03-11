Сахалинская область приобрела у «Аэрофлота» 51% акций авиакомпании «Аврора» за один рубль, заявил министр транспорта России Виталий Савельев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Савельев заявил о создании дальневосточной региональной авиакомпании «Аврора».

«Хочу сказать, что проработан был вопрос, и Сахалинская область приобрела у ПАО «Аэрофлот» 51 процент акций авиакомпании «Аврора» за один рубль, как это было решено», — сказал министр.

Он также отметил, что «Аврора» до 2024 года получит 45 единиц воздушных судов российского производства.

В январе 2020 года Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках на Дальний Восток.