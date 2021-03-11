Набиуллина назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете «Известия» заявила, что антикризисную программу льготной ипотеки на жилье в новостройках можно было бы продлить в 24 российских регионах.
Набиуллина назвала регионы с потенциалом продления льготной ипотеки
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«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объём жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить», — сказала Набиуллина.

По её словам, таких субъектов в стране 24.

Глава Банка России также поддержала идею разрешить россиянам самим продавать жильё, находящееся в залоге в банке. 

Ранее зампред комитета палаты по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал идею дифференцировать стоимость ипотеки по регионам.

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