Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за границей

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Российские власти не будут искусственно удерживать россиян от поездок в другие страны, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за границей
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Он отметил, что некоторые государства уже объявляют об открытии границ для туристов. 

«Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», — цитирует Путина ТАСС.

При этом он добавил, что у многих наверняка будут «небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать», поскольку во многих популярных среди российских туристов странах ситуация с коронавирусом непростая.

Глава государства также подчеркнул, что с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. 

Ранее в АТОР рассказали RT о предпочтениях россиян в предстоящем туристическом сезоне.

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