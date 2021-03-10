Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за границей
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Он отметил, что некоторые государства уже объявляют об открытии границ для туристов.
«Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», — цитирует Путина ТАСС.
При этом он добавил, что у многих наверняка будут «небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать», поскольку во многих популярных среди российских туристов странах ситуация с коронавирусом непростая.
Глава государства также подчеркнул, что с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма.
Ранее в АТОР рассказали RT о предпочтениях россиян в предстоящем туристическом сезоне.