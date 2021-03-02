В АТОР рассказали о предпочтениях россиян в предстоящем туристическом сезоне

Короткая ссылка
Елизавета Ивлева
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал RT о том, что в наступающем туристическом сезоне наибольшей популярностью у россиян будут пользоваться поездки в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), на Мальдивы, Кубу, в Танзанию и Грецию.
В АТОР рассказали о предпочтениях россиян в предстоящем туристическом сезоне
  • Pixabay

«Лидером будущего летнего сезона этого года останется Турция. Из других международных направлений наибольшую динамику турзапросов показывают Арабские Эмираты и Мальдивы», — заявил Горин.

По словам вице-президента АТОР, в настоящее время для россиян открыты воздушные границы более 20 стран. При этом эксперт подчеркнул, что граждане России уже не рискуют, если приобретают путёвки заранее.

«Пандемия показала, что надёжнее и безопаснее покупать туры у оператора и турагента. Существует возможность оформления страховки, которая в случае диагностирования заболевания (COVID-19. — RT), гарантирует возмещение стоимости. Также туры предварительного бронирования помогают забрать путёвку с минимальной оплатой», — отметил он.

Горин не исключает, что существенная часть россиян предпочтёт отдохнуть в тёплое время года на родине. Он сообщил, что в прошлом году лидерами внутреннего туризма стали Калининградская область, Крым и Краснодарский край.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить